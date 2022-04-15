Разведка Украины: в России остановилось производство зенитно-ракетных комплексов

Заводы - производители зенитно-ракетных комплексов в России останавливают работу. Работников отправляют в отпуск или же на войну, сообщается на Facebook-странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Производственные мощности Ульяновского механического завода фактически остановлены. УМЗ - производитель радиолокационных систем и средств противовоздушной обороны ближней и средней дальности для сухопутных войск ВС РФ (ЗРК "Бук", ЗРК "Куб", ЗПРК "Тунгуска")", - пишет пресс-служба украинской разведки.

Разведка утверждает, что заводы останавливают производство из-за использования большого количества импортных комплектующих и электронных компонентов в изготовлении продукции военного назначения. Германия была поставщиком российского военно-промышленного комплекса, однако после вторжения России в Украину страна отказалась от связей с РФ.