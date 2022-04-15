Предатель-депутат призвал Россию нанести ядерный удар по Украине

Сбежавший из Украины бывший народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива предложил России ударить ядерным оружием по Украине. Об этом он написал в своем Telegram.

"Именно это может поставить точку в сегодняшнем противостоянии не только с украинской властью, но и всем Западом. Который активно и уже открыто сегодня участвует в военном конфликте в Украине. Дальше участие Запада будет только расти, а значит и жертвы с обеих сторон будут увеличиваться в геометрической прогрессии. Затягивается время и готовятся новые шаги для нанесения ущерба и урона России", - заявил Кива.

По словам Кивы, "играть по правилам" невозможно, потому что их якобы "Запад написал в своих интересах и лишь для того, чтобы эффективнее можно было вас уничтожить". Кого имеет в виду под словом "вас" Кива, не отмечается.

Предатель-депутат также назвал президента Украины "террористом", с которым "нельзя вести переговоры".