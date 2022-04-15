Премьер Италии: Путин хочет продолжать войну, а разговоры с ним — пустая трата времени

Президент РФ Владимир Путин хочет продолжать войну в Украине и не желает встречаться с Владимиром Зеленским. Разговоры же с ним - пустая трата времени. Такое заявление сделал премьер-министр Италии Марио Драги в интервью изданию Corriere Della Sera.

"В телефонном разговоре я сказал ему, что звоню ему, чтобы поговорить о мире. Я спросил его: "Когда вы встречаетесь с Зеленским? Только вы вдвоем сможете найти решение". Он ответил: "Время еще не пришло". Я настаивал: "Примите решение о прекращении огня". И снова: "Нет: время еще не пришло", - сообщил Драги, слова которого приводит УНИАН.

По словам премьер-министра Италии, во время телефонного разговора Путин начал рассказывать об оплате российского газа в рублях, что тогда еще не было официально принято Россией. После этого собеседники договорились встретиться через несколько дней. А затем мир увидел военные преступления россиян в Буче.

"Я начинаю думать, что правы те, кто говорит, что с ним бесполезно разговаривать, это просто пустая трата времени. Я всегда защищал Макрона и продолжаю утверждать, что как президент ЕС он прав, пытаясь использовать все возможные пути диалога. Но у меня сложилось впечатление, что ужас войны с ее резней... совершенно не зависит от слов и телефонных звонков, которые делаются", — подытожил Драги.