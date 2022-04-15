Эстония закрыла российским судам доступ к своим портам

Власти Эстонии приняли решение запретить российским судам заходить в свои порты. Запрет начал действовать в воскресенье, 17 апреля, сообщает ERR.

Министерство экономики и коммуникации Эстонии сообщило, что для судов, сменивших свой флаг с российского на другой флаг после 24 февраля, порты Евросоюза теперь также закрыты.

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, вся Европа переосмысливает свою экономическую деятельность и становится все более независимой от России.

Уже несколько стран запретили входить российским судам в свои порты: Бельгия, Румыния, Болгария, Италия.