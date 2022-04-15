Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 16:23

В Украину прибыла первая партия оружия из утвержденного президентом Джо Байденом пакета помощи на 800 миллионов долларов. Она включает вертолеты Ми-17, 155-миллиметровые гаубицы, дроны Switchblade. Ожидается, что в ближайшие дни в Украину поступят ракетные установки, бронемашины Humvees и, возможно, новые американские дроны Reaper и Grey Eagle. Государственный секретарь США Энтони Блинкен говорит, что «эти дроны позволят Украине значительно более эффективно вести разведку и боевые действия, чем это было прежде». Все вооружение в рамках этого пакета должно поступить в Украину в течение нескольких дней. Угрозы Москвы принять меры против этих поставок не возымели никакого действия на Америку.

Однако в связи с этими поставками возникает немало вопросов. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил НАТО предоставить его стране тяжелое вооружение как можно скорее, чтобы прорвать оборону Мариуполя, ключевого города-порта на Азовском море, который уже несколько недель блокирован российским войсками. Но похоже, что эта помощь США запоздала, и сейчас американские СМИ допускают, что город может быть полностью захвачен российскими войсками в течение двух-трех дней, что позволит Москве отвести значительное количество сил в район Донбасса, где, также в течение двух дней, может начаться главная битва этой войны. Есть вопросы и по самим вооружениям. По некоторым данным, ряд европейских стран могут предоставить Украине самолеты МиГ-29 советского производства. Однако, как говорит газете Washington Post украинский пилот, представившийся как Juice, «с этими устаревшими самолетами мы не сможем защитить страну и станем легкими целями для более совершенных российских истребителей». Между тем речь о поставках Украине натовских самолетов вообще не идет хотя бы потому, что на подготовку местных пилотов управлять ими потребуется немало времени. Все это в совокупности вызывает тревогу военных экспертов США. Как говорит один из них, Кен Касапоглу из Hudson Institute, Россия вела параллельно две войны в Украине - на севере и юге. Первая окончилась полным провалом, вторая была намного успешнее. Россия смогла, используя свои вооруженные силы и базы в Крыму, захватить Херсон и Мелитополь и окружить Мариуполь. Доступ Украины к Азовскому морю был блокирован, российские силы удерживают широкий коридор от Крыма до Донбасса и пытаются наступать от Херсона к Одессе. В случае взятия последней Россия, по словам эксперта, станет «полным хозяином на Черном море». Как пишет известный американский колумнист Фарид Закария, если эти планы увенчаются успехом, Украина превратится в «сильно искривленную территорию без выхода к морю», которой Россия будет угрожать сразу с трех сторон». Помимо всего прочего это чревато новыми масштабными нападениями российских войск в будущем.

«План А Путина провалился, - пишет Закария, имея в виду блиц-наступление на Киев и захват ключевых городов Украины. — Но мы должны сделать все, чтобы и его план B на востоке и юге страны не увенчался успехом». Для этого, по словам журналиста, требуются бесперебойные поставки самого современного тяжелого оружия, иначе «нас всех ждет катастрофа». Одновременно с попытками изменить военный баланс сил в Украине в пользу Киева Вашингтон приступил к разработке долгосрочной стратегии в отношении России. Эмоционально возмущение действиями российских войск выразил президент Байден, который сказал, выступая в Польше, что «этот человек (Путин) не может оставаться у власти». И хотя его помощники тут же поспешили дезавуировать это заявление как стремление «изменить режим в Москве», в Вашингтоне считают, что «очень трудно представить стабильный сценарий развития ситуации, пока Путин ведет себя таким образом». Washington Post в опубликованной в воскресенье концептуальной статье пишет, что новая стратегия, которая разрабатывается США, не сходится клином на Путине, а идет значительно дальше, вне зависимости от возможных изменений в Кремле. Эта стратегия предполагает резкий переход от многолетних усилий по поискам взаимоприемлемых форм сотрудничества (по Ирану, охране окружающей среды и других) к сдерживанию, которое проводили Америка и другие страны НАТО в период «холодной войны» с СССР. Цель этой долгосрочной стратегии, по словам столичного издания, — «полная изоляция и ослабление России». И конечно, одними санкциями Запад не готов ограничиваться. Европейский Союз намерен к концу года сократить поставки газа из России на две трети, а полностью избавиться от поставок российских энергоносителей к 2030 году. «Это не вопрос санкций, это стремление полностью стать независимыми от российского газа и нефти, - говорит вице-премьер-министр Нидерландов Вопке Хукстра. — У некоторых на это уйдут месяцы, у других годы, но мы будем чертовски твердо стоять на этих принципах».