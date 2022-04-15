Защитники Мариуполя продолжают оборону

В Мариуполе российские военные заявили о "предоставлении коридора для сдачи в плен", однако украинские военные продолжают защищать город, сообщил советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко.

По словам Андрющенко, попытки россиян показать, что место боевых действий ограничивается только металлургическим заводом "Азовсталь", не соответствуют действительности. Накануне бои шли по улице Таганрогской, которая находится в пяти километрах от комбината, пишет УНИАН.

"Во время боев... снова обстреляли из тяжелой артиллерии дома частного сектора. Больше всего пострадали дома в районе автотранспортного лицея. Также продолжались обстрелы зоны порта..." — заявил Андрющенко, добавив, что город остается опасным для гражданских.

Он рассказал, что любая гуманитарная помощь от Украины в Мариуполь блокируется россиянами, выдача гуманитарки "проходит в штабах "Единой России", но ее катастрофически не хватает".