Лидер «Азова» объяснил, почему россияне не начинают «битву за Донбасс»

Россияне «не начинают битву за Донбасс», потому что стоит Мариуполь, и им нечем наступать на Покровск (город в Донецкой области), заявил основатель полка «Азов» Андрей Билецкий.

«Они будут пробовать смыкать клешни не только с Изюма, где, разумеется, основная группировка нашего ООС на севере, но и будут прорываться с юга на Покровск. И эта группировка с юга почти половину своих сухопутных частей держит на осаде Мариуполя. И наступать на этом направлении им нечем, потому что более 10 тысяч бойцов, от 12 до 14, находятся под Мариуполем. Сейчас они могут наступать только со стороны Изюма», - говорит Билецкий.