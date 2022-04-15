В Кремле уверены, что Россия «сдюжит» в противостоянии с Западом

Россия сможет выдержать нынешнее противостояние с Западом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

«Мы можем», — сказал Песков, отвечая на вопрос, сможет ли Россия «сдюжить» с западным миром, если это в свое время не удалось СССР.

17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз разрабатывает очередной, шестой пакет санкций против России из-за военной операции на Украине. По ее словам, меры могут включить дальнейшие ограничения против банковского сектора.