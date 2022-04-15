У Зеленского прогнозируют тяжелые бои на востоке Украины

В Офисе президента Украины прогнозируют тяжелые бои на востоке страны, однако стянутых российских войск не хватит для окружения. Тем не менее украинские силы уже начали движение в этом районе, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, "это будут трудные бои. Наши войска начали там определенное движение еще вчера".

Арестович подчеркнул, что самая большая опасность ждет мирных жителей Харькова, Краматорска и Славянска. "Большая кампания - всегда большие объемы авиационных, ракетных, артиллерийских ударов. Советую харьковчанам быть очень осторожными", - добавил он.