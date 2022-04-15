Сегодня в торговом центре Park Bulvar должна была состояться встреча находящегося сейчас в Баку известного российского инстаблогера азербайджанского происхождения Гусейна Гасанова со своими поклонниками.

На встречу пришли тысячи молодых людей, желавших увидеть своего кумира, сфотографироваться с ним и даже просто дотронуться. Однако так называемое общение с фанатами продлилось всего несколько минут. Толпа, как выразился сам блогер, «начала сносить сцену», и охрана попросту решила увести Гасанова от греха подальше. Как видно на видео ниже, сделать это было не так уж просто.

В толпе, которая гналась за блогером, люди падали без чувств. Находящиеся рядом пытались оказать им помощь.

«Баку, я такого еще никогда не видел! – заявил Гусейн Гасанов уже после. - Спасибо каждому, кто пришел. Правда, я ушел через минут пять, потому что начали сносить сцену. Я вас люблю!».