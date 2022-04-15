Из-за санкций на границе Беларуси и Польши застряли сотни грузовиков

Сотни грузовиков растянулись в очередь на границе Польши и Беларуси, пытаясь покинуть территорию Евросоюза. Некоторые водители стоят в неподвижной колонне уже более 30 часов, пишет The Insider.

Образовавшаяся почти 80-километровая очередь скопилась на границе после вступления в силу 16 апреля пятого пакета санкций против РФ, согласно которым российским и белорусским грузовикам запрещено въезжать и пребывать на территории Евросоюза. Под исключение попали перевозчики лекарств, почты и нефтепродуктов.

Пока неясно, что будет с тысячами других грузовиков, которые, по оценкам наблюдателей, на данный момент находятся на территории ЕС.