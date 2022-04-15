Зеленский: Украина не пойдет на территориальные уступки, чтобы закончить войну с Россией

Украина не намерена отдавать территории в восточной части страны ради окончания войны с Россией, заявил президент Владимир Зеленский, добавив, что украинские военные готовы сразиться с российскими войсками на Донбассе в битве, которая может повлиять на ход всей войны. Об этом украинский лидер сказал в интервью CNN.

«Вот почему для нас очень важно не позволить им стоять на своем, потому что эта битва... она может повлиять на ход всей войны. Потому что я не доверяю российским военным и российскому руководству», — заявил президент Украины.

Зеленский считает, что у Украины нет никаких гарантий, что Россия не попытается снова захватить Киев, если ей удастся захватить Донбасс. «Поэтому мы понимаем, что то, что мы их отбили и они ушли, и они убегали от Киева — с севера, из Чернигова и с этого направления — это не значит, что если им удастся захватить Донбасс, они не придут дальше к Киеву», — добавил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к дипломатическому диалогу с Россией, чтобы попытаться прекратить войну, но агрессия России против украинцев усложняет этот процесс: «Как я уже говорил, какова цена всего этого? Это люди. Многие люди, которых убили. И кто в итоге за все это платит? Это Украина. Только мы».

Президент отметил, что переговоры между Украиной и Россией не должны основываться только на ультимативных требованиях Кремля. «Поэтому для нас это действительно большая цена. Если будет возможность говорить, то мы будем говорить. Но говорить только на условиях российских ультиматумов? Тогда это вопрос об отношении к нам, а не о том, будет ли диалог хорошим или плохим. Такой диалог невозможен».