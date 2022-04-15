Молдова отказалась продавать Украине свои истребители

В первые дни войны Украина обратилась к Молдове с просьбой передать находящиеся на ее балансе МиГ-29. Об этом пишет "Европейская правда".

По данным издания, в первые дни войны руководство Украины обращалось к правительству Молдовы с просьбой продать или передать Украине боевую авиацию молдавских ВВС. На балансе Минобороны Молдовы находятся шесть истребителей МиГ-29, базирующихся на авиабазе в селе Маркулешты, в северной части страны. По официальным данным, все они в рабочем состоянии, но самолеты давно не поднимались в воздух. Кишинев долгое время пытался их продать, однако безуспешно.

Однако источники издания утверждают, что Киев в ответ на свою просьбу получил категорический отказ от руководства правительства Молдовы с объяснением "мы не хотим раздражать Россию". В Молдове посчитали, что РФ сочтет это нарушением принципа нейтральности.