Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19:06

В конце 2021 года, когда Россия стягивала военную технику и живую силу к границам с Украиной, на одном из полигонов в Воронежской области появились модификации танков Т-72, башни которых имели зонтичную сетку, сваренную из обычного металлического профиля. Как ни парадоксально, но именно эта диковатая для века высоких технологий конструкция окончательно убедила аналитиков, что Россия, все-таки, нападет на Украину – позднее стало ясно, что «ноу-хау» предназначалось для защиты российских танков от ударов турецких беспилотников «Bayraktar ТБ2» и американских противотанковых ракет «Javelin», которыми вооружена армия Украины.

То есть, в Генштабе российской армии одновременно и учли трагическую судьбу сотен танков советского/российского производства, уничтоженных армией Азербайджана в 44-дневной войне, и не учли, что стальной защитный «зонтик» над башнями танков – слишком примитивная конструкция, чтобы защитить их от «умных» боеприпасов МАМ-С и МАМ-l, которыми оснащены и «Байрактары», и «Джавелины». Полная несостоятельность этой «задумки» стала очевидна уже в первые дни вторжения, когда беспилотники и гранатометы украинцев сносили башни российских танков вместе с приваренными к ним металлическими сетками. И это – не единственный пример несостоятельности российского оружия в условиях боевых столкновений. Выяснилось, что даже самые современные танки, Т-90, оснащенные комплексами активной и динамической защиты, беспомощны перед противотанковыми ракетами и «умными» боеприпасами БПЛА, поставляемыми в Украину США и другими западными странами. «Война в Украине окончательно подорвала репутацию российского оружия, - написал в аналитическом журнале Eurasia Review научный сотрудник Гудзоновского института в США Джан Касапоглу. – Особенно уязвимой оказалась тяжелая бронетехника, однако и другое вооружение также не соответствовало заявленным стандартам. Будущее российского оборонпрома туманно. Из-за западных санкций оборонно-технологическая и промышленная базы России, которые и без того не вылезали из долгов, теперь попадают в еще более тяжелое положение…»

Автор утверждает, что провал «российского гамбита» уже очевиден. Российская армия не смогла взять Киев и была вынуждена отступить с северного фронта, подтвердив тем самым, что главные политические цели войны – свержение президента Зеленского и установление в Киеве пророссийского марионеточного режима, - достичь не удались. С военной точки зрения это фиаско объяснялось несколькими факторами: плохой логистикой, неудачной концепцией операции, а также провалами разведки, недооценившей волю и боевой потенциал украинских военных. Сюда же можно отнести и плохие характеристики российского вооружения, особенно тяжелой бронетехники, боевых самолетов и систем ПВО. По последним данным Минобороны Украины, за 52 дня войны российская армия потеряла 762 основных боевых танка (включая Т-72 Б3, Т-90 и модернизированные Т-80) и около 2000 единиц другой бронетехники. «Безусловно, свою роль в провале Москвы сыграли такие тактические ошибки, как отсутствие координации между пехотой и бронетехникой, а также не оправдавшиеся расчеты России на победу в «быстрой» войне, - пишет, в частности, Касапоглу. – И, все-таки, мониторинг открытых источников четко указывает, что главной причиной неудач России на украинском поле боя явилось устаревшее, а потому малоэффективное вооружение. Противотанковые управляемые ракеты Javelin, легкое противотанковое оружие нового поколения NLAW, а также украинская система «Стугна-П» оказались очень эффективными против российской техники». В статье аналитика говорится, что угрозу для российских танков представляли не только современные противотанковые ракетные комплексы. БПЛА различных типов также позволяют артиллерийским и реактивным артиллерийским системам с высокой точностью уничтожать боевую технику – как движущуюся, так и скрытую в оборонительной позиции.

«Оглядываясь назад, можно сказать, что операция «Весенний щит», успешно проведенная Турцией против Сирийской арабской армии в 2020 году, а также победа Азербайджана в том же году над армянскими военными во Второй карабахской войне стали предвестниками неудач России в Украине, - пишет автор. – Механизированные сирийские формирования и армянские силы в Карабахе, опиравшиеся на советско-российские бронированные платформы, оказались чрезвычайно уязвимыми для артиллерийского и ракетного огня, управляемого беспилотниками. В обоих конфликтах беспилотники Bayraktar TB-2 успешно охотились за своей «добычей» с помощью интеллектуальных боеприпасов MAM-L производства компании «Roketsan». Война уничтожила имидж не только российских бронетехники, но и ВВС. Военная авиация России потеряла в Украине 163 самолета и 143 вертолета различных типов. Джан Касапоглу пишет, что аналитики были поражены тем, что российские ВВС так и не смогли получить преимущество в небе над Украиной. И здесь одной из основных причин стало отсутствие необходимых запасов российского оружия. Правда, в первые дни войны ВВС России смогли подавить несколько украинских зенитно-ракетных комплексов С-300. Но затем, столкнувшись с украинскими зенитными ракетными комплексами малой и средней дальности, включая «Стингер», истребители ВВС России стали терпеть большие потери и утратили активность. По мнению Касапоглу, недостаток высокоточных боеприпасов вынуждает российские многоцелевые самолеты нести «тупые» бомбы, которые необходимо сбрасывать на более низких высотах, тем самым подвергая самолеты риску удара украинских систем ПВО.

В то же время, ПВО России, чей имидж и без того пострадал в 44-дневной войне, когда выстроенная Арменией над Карабахом система противовоздушной обороны, состоявшая из С-300, «Тор-М1», «Оса-М» и других зенитно-ракетных комплексов, была за несколько дней нейтрализована армией Азербайджана, столь же бесславно проявили себя и в Украине. И если после Карабахской войны российские военные специалисты пытались доказать, что причиной выхода из строя их систем ПВО в Карабахе была не низкая эффективность, а неправильное использование этого оружия армянами, то после Украины российские спецы уже просто обязаны задуматься над тем, насколько хорошо защищено воздушное пространство их страны. «1 апреля 2022 года два украинских боевых вертолета МИ-24 поднялись со своих баз и пролетели над территорией, плотно утыканной средствами ПВО малой и средней дальности сухопутных войск России, - пишет в своей статье Джан Касапоглу. – Оттуда они проникли на российскую территорию, хотя она прикрыта многоуровневой сетью передовых радаров и надежной противовоздушной обороной, включая современные стратегические ракеты класса «земля-воздух» (ЗРК) С-400. Несмотря на опасность этой местности, украинским пилотам удалось атаковать ключевой объект снабжения российской армии в Белгороде. Этот успех не был случайностью. На более раннем этапе войны украинские войска ракетами «Точка-У» нанесли удар по российской авиабазе Миллерово в Ростове. И хоть «Точки-У» сегодня – далеко не самое современное оружие, им все же удалось уклониться от российских тактических перехватчиков баллистических ракет. Это был еще один удар по репутации российских средств ПВО». Но и на этом проблемы многострадальной российской армии не заканчиваются. По словам эксперта, война в Украине выявила еще одну слабость российских систем ПВО - их уязвимость для турецких беспилотников, особенно для Bayraktar TB-2. На сегодняшний день Россия потеряла в Украине уже 66 средств своей ПВО, причем больше половины из них были поражены «Байрактарами».