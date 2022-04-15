Зеленский: Можем сражаться с Россией и десять лет. Шансы на успех переговоров уменьшаются

Киев готов к дипломатическому диалогу с Москвой, но в основе такого разговора не должно быть российских ультиматумов, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

По его словам, чем быстрее такой разговор начнется, тем меньше людей погибнет.

При этом президент Украины не исключил и другого варианта. «Мы можем сражаться с Российской Федерацией и 10 лет», – заявил Зеленский.

Но шансы на успех переговоров с Россией уменьшаются, так как украинское общество не хочет продолжения диалога. «Шансы уменьшаются каждый день. Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры», - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о перспективах переговоров с Россией.