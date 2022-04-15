Эрдоган спас азербайджанцев и турок в мечети в Мариуполе
Российский спецназ освободил заложников из турецкой мечети в Мариуполе в соответствии с обращением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает Anadolu.
Накануне по обращению президента Турции российские войска провели спецоперацию по освобождению заложников в турецкой мечети в Приморском районе Мариуполя, отметил Конашенков, добавив, что заложники, граждане Азербайджана, переведены в безопасное место.