Официально: Украинские военные в Мариуполе отказались сдаваться

Вооруженные силы Украины в осажденном Мариуполе отвергли ультиматум россиян о сдаче. Город продолжает защищаться, сказал в интервью изданию ABC News премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Город до сих пор не пал», - сказал Шмыгаль. Премьер добавил, что «только Херсон находится под контролем российских вооруженных сил, но все остальные города находятся под контролем Украины».

Ранее российская сторона предложила украинским военным в Мариуполе сложить оружие и сдаться. По сообщениям российского Минобороны, украинские военные находятся в укрытии на заводе «Азовсталь». Речь может идти о 2,5 тысячах военных.