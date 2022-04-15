Беспорядки и столкновения на Храмовой горе в Иерусалиме

В пятничных беспорядках там пострадали 150 человек, более 300 человек задержали.

Сегодня на Храмовой горе в Иерусалиме призошли новые столкновения между израильской полицией и палестинцами, передает Associated Press.

По данным AP, утром в воскресенье полиция, сопровождавшая группу посетителей-евреев, вошла на территорию мечети Аль-Акса. Однако палестинцы начали забрасывать стражей правопорядка камнями и петардами. В результате столкновений пострадали 17 палестинцев, полиция арестовала девять человек и очистила территорию перед мечетью от протестующих. К полудню полицейские покинули Храмовую гору.

AP уточняет, что священный для мусульман месяц Рамадан, неделя перед католической Пасхой и Песах в этом году приходятся на одно время, и десятки тысяч паломников прибывают в Иерусалим, власти которого отменили коронавирусные ограничения.