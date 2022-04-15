Украинские морпехи разгромили подразделение россиян

Одесские морские пехотинцы ликвидировали подразделение россиян в Николаевской области. Некоторые российские военные попали в плен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 35-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

«В Николаевской области военные отдельного батальона одесской бригады морской пехоты разрушили планы... по захвату украинских земель...», - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские военные изъяли документы и средства связи российских оккупантов.