Азербайджан и Иран достроят ГЭС на реке Араз за $22 млн

Иран и Азербайджан договорились продолжить строительство и эксплуатацию гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз галасы» на реке Араз. В связи с этим на плотине «Гыз галасы» в провинции Восточный Азербайджан Ирана состоялось второе совещание с участием членов Совместной технической комиссии Азербайджана и Ирана, говорится в сообщении информационного портала Восточно-Азербайджанской региональной водной компании Ирана.

На совещании была достигнута договоренность об исполнении согласованного документа по завершению строительства двух ГЭС «Худаферин» и «Гыз галасы» и о продолжении необходимых плановых работ на гидроузлах и гидроэлектростанциях. Был определен размер инвестиций в достройку электростанций и установлены условия привлечения подрядных организаций. Было согласовано, что на завершение работ будет потрачено более 22 миллионов долларов.

Прогнозируется, что в следующие четыре месяца будут определены подрядчики и начнутся работы.