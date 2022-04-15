Медведев считает, что дефолт России может обернуться дефолтом Европы

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о возможности дефолта по обязательствам России.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что России не удастся избежать государственного дефолта.

Медведев заявил, что дефолт России может обернуться дефолтом Европы. «И моральным, и, вполне вероятно, материальным. Финансовая система ЕС не вполне устойчива, доверие людей падает. И так сильно не трясло даже в приснопамятном 2008-м, а тогда было очень трудно», – цитирует «Коммерсант» Медведева.

Медведев также считает, что «наплыв беженцев» в Европе спровоцирует «волну насильственной преступности похлеще албанской». И тогда, по мнению зампреда Совбеза РФ, «брюссельским теткам и дядькам придется сменить риторику, «а то на улицах ухоженных европейских городов будут гореть вонючие костры из шин…»