У Шойгу заявили о нарушении армянами режима прекращения огня в Карабахе

В информационном бюллетене Министерства обороны РФ за 17 апреля говорится о нарушении режима прекращения огня армянской стороной в Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев.

«В зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня армянской стороной. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями азербайджанской и армянской сторон обстановка урегулирована», - говорится в бюллетене.

Российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 27 наблюдательных постах.