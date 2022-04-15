Икрам Нур, автор haqqin.az 20:57

Абд Раббо Мансур Хади, который руководил Йеменом с 2014 года, но последнее время жил в изгнании в Саудовской Аравии, передал свои полномочия коллегиальному органу власти – президентскому совету. Если бы не Украина – эта новость стала бы топовой в мировых СМИ. В отставку ушел не только Хади, но и вице-президент Али Мохсен аль-Ахмар, связанный с «Братьями-мусульманами», которого недолюбливали в Эмиратах, ненавидели хуситы – и фигура которого была серьезным препятствием для мирных переговоров.

Накануне Рамадана было достигнуто соглашение о двухмесячном прекращении огня. Но в условиях Йемена это мало что значит. А потому Эр-Рияд и Эмираты решились на смелый, неожиданный, на грани фола ход – они просто убрали с доски две самые токсичные фигуры йеменской политики. Надеясь, что это поможет сдвинуть мирные переговоры с мертвой точки. И тут же объявили, что выделят три миллиарда долларов для стабилизации йеменской экономики – сумма для местных огромная. А если учесть, что эти деньги достанутся тем, кто начнет мирную реконструкцию страны, то шансы получить ее имеют и южане, и северяне, то есть хуситы. Что, несомненно, стимулирует их миролюбие и подстегнет к проведению мирных переговоров. Коварно и не слишком порядочно в отношении Хади и аль-Ахмара, которых кормили, любили и содержали с 2014 года, а неофициально – и гораздо раньше? Вполне возможно, но это «реал политик», в которой нет места эмоциям – только голый расчет. Что ни говори, а два этих персонажа сами выбрали свою судьбу иностранных «содержанцев», а потому должны были понимать, что в какой-то момент их просто сбросят с доски как битые фигуры.

Теперь руководить Йеменом будут восемь человек, по четыре представителя севера и юга, за каждым из которых серьезные антихуситские фракции, впрочем, для местных условий правильнее будет сказать – вооруженные кланы: Рашад аль-Алими – экс-глава МВД и советник президента, имеющий связи как с лагерем Хади, так и с группами бывшего президента Али Абдаллы Салеха, а также с «Братьями-мусульманами». Айдарус аз-Зубайди – лидер проэмиратских сепаратистов Южного Йемена, председатель Южного переходного совета, как его называют – «рука Эмиратов». Султан аль-Арада – могущественный губернатор провинции Мариб, богатой на нефть, фактически – неформальный лидер местных племен. Тарек Салех – командир проэмиратских военизированных подразделений, племянник бывшего президента Али Абдаллы Салеха. Абдалла Али аль-Бауазир – еще один соратник Хади, имеющий связи с исламистами. Фарадж аль-Бахсани – генерал и губернатор провинции Хадрамут на юге Йемена. Абдель-Рахман аль-Махрами – командующий одним из элитных проэмиратских подразделений. Усман Хусейн аль-Маджали – член Всеобщего народного Конгресса, имеющий обширные связи в том, что в Йемене называют парламентом. Называя вещи своими именами – человек, который финансирует членов этого парламента.

Каждый из перечисленных выше – по местным меркам человек могущественный, способный свое слово подтвердить военной силой и немалыми деньгами. И в этом – новый месседж хуситам и иранцам, их поддерживающим: давайте начинать мирные переговоры. А то новый президентский совет быстро станет советом военным, и боевые действия вспыхнут с новой силой. Важно здесь и то, что с отставкой президента и созданием нового органа власти балансируется вопрос легитимности. Совет, как и хуситы, легитимны лишь частично. А потому к международному сообществу они могут обращаться только в случае возникновения между ними неких общих договоренностей, но никак не поодиночке. Для Эр-Рияда и ОАЭ дело остается за малым – склонить Тегеран к признанию нового политического баланса в Йемене и, соответственно, склонить клиентов Ирана в Йемене к мирным переговорам. Поскольку в противном случае все эти комбинации утрачивают свой смысл. Однако, проблема заключается в том, что Тегеран не особо в мирных переговорах в Йемене заинтересован. Поддержка хуситов обходится ему не так уж и дорого – а вот Эр-Рияд и ОАЭ в полной мере осознают опасность «йеменского болота», что позволяет иранцам получать максимум выгод при минимуме усилий.