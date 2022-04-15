Россия заявляет о сбитых под Харьковом украинских истребителях

Российские средства ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29 в Харьковской области, заявляет Минобороны России.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенных пунктов Федоровка и Заводы в Харьковской области сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29», - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

В министерстве заявили, что российские военные в воскресенье применили высокоточные ракеты для уничтожения хранилищ с горючим и боеприпасами армии Украины в Донецкой и Харьковской областях.

Оперативно-тактической авиацией РФ уничтожены за день 44 военных объекта Украины, сообщил представитель российского военного ведомства.

Он заявил, что уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения в различных районах.