Генштаб Украины: Россия насильно мобилизует украинцев в оккупированном Изюме

Россия начала принудительную мобилизацию в городе Изюм в Харьковской области, который в настоящее время находится под контролем российских военных, сообщил Генштаб Украины.

«За неимением человеческих ресурсов захватчики пытаются приобщить к войне местных жителей временно захваченных территорий. Так, в городе Изюм начата принудительная мобилизация мужчин», – говорится в сводке украинского Генштаба, опубликованной вечером 17 апреля.