Контрнаступление украинской армии: освобождены несколько поселков
В Харьковской области украинские военные освободили поселки Базалеевка, Лебяжье и часть Кутузовки. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
«Наши защитники проводят несколько успешных операций... В результате контрнаступления Вооруженные силы Украины освободили Базалеевку, Лебяжье, часть Кутузовки. В районе села Малая Рогань наши подразделения продвинулись дальше на восток», – говорится в сообщении.