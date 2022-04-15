Соловьев требует от Минобороны объяснений по поводу затопления «Москвы»

Российский телеведущий Владимир Соловьев потребовал от Минобороны РФ отчитаться о затоплении ракетного крейсера «Москва». «Росбалт» пишет, что в эфире программы «Соловьев Live» журналист заявил, что потеря флагмана Черноморского флота вызвала у него приступ бешенства.

Соловьев говорит, что его не интересует конкретная причина произошедшего: «Вы мне только объясните, как вы смогли его потерять. Объясните, какого черта вы оказались именно в этой точке Черного моря в это время».

Телеведущий также рассмотрел заявление украинской стороны о том, что крейсер мог быть поражен противокорабельными ракетами «Нептун». «С каких это пор боевой корабль боится ракетного удара, когда у него стоит комплект, позволяющий ему бороться с такого рода ударами?» – заметил Соловьев и попросил объяснить, почему противопожарная система в таком случае не сработала.