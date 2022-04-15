Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 22:25

США стремительно наращивают военную мощь Украины, включая поставки Киеву наступательных видов оружия. В настоящее время Пентагон перебрасывает в Украину вертолеты, 155-мм гаубицы, бронетранспортеры М-113, противоартиллерийские радиолокационные станции AN/TPQ-36, РЛС воздушного базирования AN/MPQ-64 Sentinel, дистанционно управляемые корабли береговой обороны и пр. Американские специалисты учат украинских военных на базах НАТО пользоваться современными оружием и техникой – ЗК Stinger, Javelin, противотанковыми гранатометами AT-4, тактическими БПЛА Switchblade, вертолетами Ми-17, радарами слежения за противоартиллерийскими и беспилотными авиационными комплексами, противоминометными радиолокационными системами, управляемыми противотанковыми минами, разного рода стрелковым оружием…

Примечательно, что США увеличили также объем передаваемой Украине разведывательной информации, связанной с планами российской армии. Она поможет Киеву лучше идентифицировать планы наступлений россиян и ответить противнику нанесением ударов с помощью артиллерии, беспилотников и других вооружений по целям в оккупированных частях территории Украины. Все это очень напоминает военную и разведывательную помощь США Армии Обороны Израиля во время войны Судного Дня 1973 года, когда израильтянам удалось наголову разбить объединенные вооруженные силы Египта, Сирии, Ливана и Иордании. Также военную помощь Украине увеличили союзники США – Великобритания и Германия. Судя по всему, и количество поставленных Украине Турцией ударных беспилотников Bayraktar TB2 намного больше, чем об этом информировали Москву. Напомним, что именно «Байрактар» решил судьбу ПВО российского флагманского крейсера «Москва», передав координаты крейсера для точных ударов ракетами «Нептун». О том, как дальше будут развиваться события в Украине haqqin.az побеседовал со шведско-американским экономистом и дипломатом Андерсом Аслундом – ведущим международным экспертом по вопросам экономик Восточной Европы, Украины и РФ, профессором Джорджтаунского университета, главным экспертом Atlantic Council, а также автором книг «Российский клановый капитализм», «Украина: что пошло не так и как это исправить» и других.

- Как Вы можете оценить уничтожение флагмана ВМФ на Черном море крейсера «Москва»? - Потеря ракетного крейсера «Москва» – это тяжелый военно-политический и морально-психологический удар для России. Крейсер уничтожили не каким-то сверхсовременным и сверхдорогим натовским оружием, а ракетами «Нептун», которые производят на киевской фабрике «Луч». На данном предприятии ракеты этого типа запустили в производство только в 2020 году. По сути, атака по «Москве» – это боевое крещение украинских оружейников. Удачная атака «Нептунами» – позор для всей Черноморской военной флотилии РФ. Что же это за флагман, если он не способен себя защитить?! Украинцы потопили самый большой после тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» военный корабль ВМФ России. - Многие российские политики призывают власти к «самому жестокому ответу Киеву». Что может предпринять Москва, чтобы после потопления «Москвы» хоть как-то защитить честь мундира? - Россия как обычно отвечает бомбардировками мирных украинских городов. Они уничтожают жилые здания и дома, отвечают ударами по гражданской инфраструктуре Украины. Причем бомбардировки жилых массивов вообще не имеют военных целей. С точки зрения военной составляющей все, что делают российские военные, абсолютно неэффективно. Это говорит о том, что Россия на наших глазах превращается в Северную Корею, Иран или Сирию. Насколько мне известно, ВСУ уже сумели обезвредить треть живой силы российских войск, вторгшихся на ее территорию. Россия в отчаянии от того, что ее политическая верхушка принимает неадекватные решения и категорически не воспринимает реальную картину происходящего. - В таком случае Россия может прибегнуть к использованию оружия массового поражения в Украине?

- Российские генералы могут использовать химическое оружие, вопрос лишь в том, насколько это поможет достижению военных успехов? У генерала Дворникова, нынешнего командующего боевыми действиями в Украине, есть опыт применения химического оружия в Сирии. Но, как вы знаете, использование против сирийской оппозиции отравляющих веществ, жертвами которых стали тысячи ни в чем не повинных сирийцев, военных успехов России не принесло, а только добавило в длинный список её злодеяний очередное преступление против человечности. Кремлевская власть мыслит плоско – убить как можно больше мирных украинцев и получить от Киева путем шантажа согласие на российские условия. Или, как минимум, на расширении оккупации украинской территории. Поэтому, война России в Украине переходит в плоскость массовых убийств украинцев. Что же касается применения ядерного оружия, то это зависит от ответов на два вопроса: понимает ли Путин, что этот шаг станет его самоубийством, и готовы ли боевые генералы Генштаба до бесконечности подчиняться безумной воле своего главнокомандующего? - Украина ежечасно усиливается поставками оружия из Запада, а ВСУ демонстрирует умение принимать эффективные тактические решения малыми силами против превосходящих сил противника. Может ли Киев от стратегии сдерживания агрессии перейти к войне за полное восстановление своей территориальной целостности? - Да, конечно, такой ход событий возможен. Сейчас Украина вывела из строя 50 из 120-ти вторгнувшихся в страну российских батальонов. Всего в распоряжении генштаба РФ было 170 батальонов. Можно сказать, что 51-м батальоном, обезвреженными ВСУ, была элита российской армии – воздушно-десантные войска. В этой войне погибло очень много солдат и офицеров ВДВ. Для того, чтобы определить объем безвозвратных потерь ВС России в Украине, надо 20.000 официально заявленных Украиной убитых российских военных умножить на три или даже четыре. Таким образом, потери России убитыми и несовместимыми с воинской службой раненными составляют на данный момент 60-80 тысяч военных. Теперь нетрудно представить, как долго российская армия сможет продержаться со всем, что у нее осталось. У российских военных нет мотивации умирать ради неизвестно чего. Они не понимают, почему их отправили в Украину. Сейчас российский генералитет предпринимает отчаянные шаги, чтобы не допустить полного разброда в армии. В данный момент российская артиллерия ведет беспорядочный обстрел украинских населенных пунктов с захваченных территорий в Донецкой области. Они хотят расширить зону оккупации, чтобы 9 мая, в День победы над фашизмом, Путин мог отрапортовать своему народу о хоть какой-то победе в Украине. Но этого не будет. Наступление российских танков в Донбассе невозможно потому, что снег растаял, и территория для военной техники стала непроходимой. Они вновь застрянут и будут уничтожены также, как это произошло с российской техникой и живой силой под Киевом. Дорог в Донбассе мало, как правило, они узкие и хорошо простреливаются артиллерией. А это значит, что российские потери в Донбассе будут гораздо большими, чем на севере Украины. Дело в том, что, испытывая дефицита резервов, Кремль в спешном порядке перебросил в Украину неопытных солдат. Короче, Путину, как в той песне, «нужна одна победа». И ради нее он готов пожертвовать тысячами молодых ребят…

- Бывший премьер Финляндии Александр Стубб сказал, что сейчас, благодаря вторжению России в Украину, Финляндия как никогда раньше близка к присоединению к НАТО. «Поезд ушел со станции. Финляндия на борту, и наш конечный пункт назначения – штаб-квартира НАТО в Брюсселе», - сказал, в частности, Стубб. В таком же духе выразились и власти Швеции. На что заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев сказал, что «…эти две страны теперь являются «официальными противниками России». Как, по-Вашему, в Хельсинки и Стокгольме не боятся, что Россия в Скандинавии откроет второй фронт? - Раньше большинство шведов было за вступление в НАТО, в Финляндии за членство в Альянсе высказывались не больше 30 процентов. Теперь же, после российского вторжения в Украину, уже более 60 процентов финнов хотят вступить в НАТО. Швеция точно вступит, так как большинство избирателей оппозиционной Социалистической партии и правящей Социал-демократической партии за членство в Альянсе. В конце июня будет саммит НАТО в Мадриде и тогда от парламентов Швеции и Финляндии поступит запрос о вступлении этих стран в НАТО. Что же касается позиции руководства Альянса, то НАТО давно заявил о готовности принять эти государства в свои ряды. По технической процедуре, 30 стран Альянса должны ратифицировать принятие новых двух членов. Обычно на это уходил год, но на этот раз новых членов примут намного быстрее. - А как быть с угрозой Медведева разместить на Балтике ядерное оружие? Скандинавов это не остановит? - Нет и никогда не было никакой безъядерной Балтики! Российские ракетные системы «Искандер» с ядерными боеголовками установлены в Калининграде. Просто Москва не признавала этого. Литовское руководство задолго до российского вторжения в Украину предупреждало, что в ста километрах от ее границ Россия разместила ядерное оружие. Так что, никто на Западе в утверждения России о безъядерном статусе Балтики не верил и не верит. Москва много лет держала ядерное оружие в регионе Балтики для устрашения Запада.