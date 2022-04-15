В Киеве заявили, что Мариуполя больше не существует

Ситуация в Мариуполе тяжелая с военной точки зрения и душераздирающая. Города больше не существует. Остатки украинской армии и большая группа гражданских лиц фактически окружены российскими войсками. Они продолжают свою борьбу, но, судя по тому, как ведет себя российская армия в Мариуполе, они решили сровнять город с землей любой ценой. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью телеканалу CBS News.

Однако, добавил украинский министр, украинская армия продолжает бороться и ситуация в Мариуполе может стать «красной линией» в переговорах с Россией. «После Бучи стало особенно сложно продолжать общение с российской стороной», – сказал Кулеба. – Но, как сказал президент, Мариуполь может быть красной линией.