Главный разведчик Украины: россияне готовятся к решающей битве

Россияне усиленно готовятся к решающей битве, которая развернется на востоке Украины, стараясь успеть к Пасхе. Такое заявление сделал глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.

«Россияне готовятся к решающей битве, они очень сильно спешат, потому что они очень ограничены во времени, они очень хотят успеть получить хоть какое-то тактическое преимущество и настоящие тактические достижения, которые смогут показать как в известной степени выигрыш России в этой «операции». Они спешат к Пасхе», - цитируют украинские СМИ Буданова.

Буданов уверяет, что у россиян ничего не получится, они не успеют и Украина выстоит. При этом, по словам Буданова, у россиян возможны временные тактические победы.