Временного поверенного в делах Швеции вызвали в МИД Ирана: из-за сожжения Корана

Временный поверенный в делах Швеции был вызван в воскресенье в МИД Ирана в связи с сожжением Корана представителями радикальной партии «Жесткий курс», сообщает агентство IRNA.

Представителю Швеции был выражен решительный протест по поводу осквернения священной для мусульман книги.

В МИД Ирана заявили об ответственности шведского правительства за инцидент, а также призвали Стокгольм принять срочные меры и положить конец подобным акциям.

Беспорядки вспыхнули в воскресенье в шведских городах Линчёпинг и Норчёпинг после того, как стало известно, что лидер датской правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан намерен провести в этих городах антиисламские манифестации – публичное сожжение Корана. До этого беспорядки в пятницу и субботу прошли в Эребру и Мальмё, в ходе которых ранения получили по меньшей мере 12 полицейских, кроме того были подожжены общественный транспорт и несколько патрульных машин.

Палудан известен многочисленными антиисламскими видео, публично сжигал Коран, называя это данью свободе слова.