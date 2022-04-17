Кандидата в президенты Франции обвиняют в незаконном присвоении денег из фондов Евросоюза

Прокуратура Франции сообщила, что получила в середине марта доклад Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), в котором говорится о незаконном присвоении бюджетных средств Евросоюза лидером «Национального объединения» и кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен.

Mediapart пишет, что расследование OLAF касается не только Ле Пен, но и ее отца Жана-Мари Ле Пена, ее гражданского мужа Луи Альо и бывшего вице-президента партии Брюно Гальниша.

Расследование полагает, что вместе указанные лица присвоили около €617 000 ($667 094) Следствие требует от них возместить указанные средства.

В докладе говорится, что речь идет о периоде с 2004 по 2017 год, когда все фигуранты дела были членами Европарламента. Отмечается, что они потратили все деньги на нужды партии, в частности на оплату гостиниц или организацию мероприятий – при этом, согласно итогам расследования, ни один из фигурантов дела не использовал средства в личных целях.

Фигуранты расследования уже отвергли все обвинения в свой адрес. Адвокат Марин Ле Пен заявил, что он «встревожен тем, как действует OLAF», отметив, что некоторые события, изложенные в расследовании, произошли более десяти лет назад, при этом доклад вышел в разгар президентской гонки во Франции.

17 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. После подсчета 100% бюллетеней Эммануэль Макрон набрал 27,85% голосов, Марин Ле Пен получила 23,15%. Второй тур президентских выборов во Франции пройдёт 24 апреля.