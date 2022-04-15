Зеленский обсудил с главой МВФ послевоенное восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой послевоенное восстановление страны.

«Обсудил с директором-распорядителем МВФ Георгиевой вопрос обеспечения финансовой стабильности Украины и подготовки к послевоенному восстановлению. На данный момент у нас есть четкие планы, а также видение перспектив», – заявил Зеленский в своем Twitter.

Президент Украины выразил уверенность, что сотрудничество с МВФ и впредь будет плодотворным.