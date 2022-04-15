Оппозиция Армении обещает «дорожную карту» по отстранению Пашиняна от власти

Лидер фракции «Честь имею» и экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян в воскресенье призвал сторонников прийти на площадь. Вечером полицейские пресекли попытку протестующих установить палатки, несколько человек увезли на полицейских машинах. Ванецян заявил, что не покинет площадь вне зависимости от того, разрешат власти установить палатки или нет.

На организованную оппозицией акцию на площади Свободы в центре Еревана собрались несколько сотен человек.

«Я никуда отсюда не уйду, мы начинаем бессрочные акции протеста. Наша борьба во имя нашей страны», – приводит слова политика РИА Новости.

Ванецян также заявил, что армянская оппозиция едина в стремлении отстранить премьера Никола Пашиняна от власти и «дорожная карта» по отстранению будет составляться на площади Свободы.

По словам Ванецяна, у оппозиции есть информация о планах власти признать Карабах в составе Азербайджана.

Ванецян надеется, что армянской оппозиции удастся сорвать реализацию договоренностей, достигнутых властями.