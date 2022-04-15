Обвинившая Москву в военном преступлении депутат уехала из России

Депутат райсовета Воронежской области от КПРФ Нина Беляева, которая выступила против войны в Украине, попросила убежища в одной из европейских стран и уехала из России почти без средств, чтобы попытаться начать новую жизнь, передает Euronews.

Ранее сообщалось, что Нина Беляева открыто выступила против войны в Украине. Она публиковала на своих страницах в соцсетях посты с осуждением действий российской власти. «Я против того решения, которое принял президент Российской Федерации, и против тех действий, которые сегодня производятся на территории суверенного государства Украина. Я считаю происходящее военным преступлением», - сказала она с трибуны райсовета, когда депутаты потребовали от Беляевой объяснить свою позицию.

Депутаты проголосовали за исключение Беляевой из комиссии по этике и обратились в прокуратуру с требованием проверить её действия.

Беляева в интервью Euronews говорит, что получила множество сообщений со словами благодарности. «Я была удивлена тому, что были сообщения не только из Москвы или Санкт-Петербурга, но и из отдалённых сёл, маленьких сёл, что называется, от народа из глубинки. Люди писали: Нина, спасибо, оказывается, я здесь, в этом районе не одна. Я буду показывать это видео своим родным, знакомым в нашей деревне. Потому что, как я понимаю, людям тяжело самим начать говорить, когда есть массированная пропаганда, когда утверждают, что 86% населения за, хотя это тоже не так. Судя по тому, сколько я получила положительных отзывов, я не верю в эти цифры. Очень многие боятся сказать о своей позиции, многие чувствуют себя одинокими, им кажется, что все вокруг за, потому что те, кто против, молчат. И это моё выступление им помогло хотя бы начать говорить с родными», - поясняет теперь уже бывший депутат.

Проконсультировавшись с юристами, Нина Беляева поняла, что риск попасть за решетку велик. Она попросила убежища в одной из европейских стран и уехала из России.

«Есть люди, которые против, но считают, что от них ничего не зависит. Их, к сожалению, очень много. Потому что я прекрасно понимаю: если бы на том совете я бы выступила не одна, а нас хотя бы была треть – даже не половина, – то мне бы не проишлось уезжать», - заключает Беляева.