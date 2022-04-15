Между Россией и Израилем назревает скандал?

МИД России вызвал посла Израиля в РФ Алекса Бен-Цви для разъяснительной беседы, которая состоится в понедельник. Израильское издание «Детали» утверждает, что данный шаг является продолжением дипломатического давления России, после того как Израиль проголосовал за исключение РФ из Совета по правам человека при ООН.

Источник в правительстве Израиля сказал, что вызов посла на беседу не является сюрпризом. По его словам, это «традиционный инструмент для реакции дипведомства».

Интернет-ресурс напоминает, что в пятницу МИД России опубликовал резкое заявление в адрес Израиля после заявления Яира Лапида о том, что Израиль поддержал решение Генассамблеи ООН о временном приостановлении членства России в Совете по правам человека. МИД РФ назвал эти слова «антироссийским выпадом». Ведомство Сергея Лаврова обвинило Израиль в «плохо завуалированной попытке» «воспользоваться ситуацией вокруг Украины, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от одного из самых застарелых неурегулированных конфликтов – палестино-израильского».

«В нарушение многочисленных решений Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН израильское правительство продолжает незаконную оккупацию и «ползучую аннексию» палестинских территорий, в результате которой свыше 2,5 млн палестинцев на Западном берегу реки Иордан сегодня проживают в отрезанных от внешнего мира разрозненных анклавах», – заявили в МИД РФ.

Израильский 9-й телеканал пишет, что параллельно Министерство обороны РФ тоже подало «недовольный сигнал», раскрыв детали израильского удара в Сирии 14 апреля.

Телеканал напоминает, что в последние две недели Нафтали Беннет фактически прекратил посреднические усилия между Россией, Украиной и западными лидерами, которые до этого активно предпринимал по собственной инициативе.