Зеленский: Россия пытается оторвать от Украины Херсонскую и Запорожскую области

«Демократический мир должен отреагировать на то, что российские войска делают на юге Украины – в Херсонской и Запорожской областях. Там строят застенки, похищают представителей местной власти, шантажируют учителей, воруют деньги, направленные на выплату пенсий, блокируют и воруют гуманитарную помощь, доводят людей до голода. Россия пытается оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых «ДНР» и «ЛНР». Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем», - сказал президент Украины.

Зеленский обратился к жителям юга Украины, которые борются против российской оккупации: «Саботируйте распоряжения... не сотрудничайте с ними, протестуйте. Надо продержаться, чтобы России не удалось изуродовать жизнь еще в других городах Украины, как в Донецке и Луганске».