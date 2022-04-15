Минск пригрозил Западу разрушениями на его территории

Армия Беларуси готовится дать ответ на возможную провокацию со стороны соседних западных стран. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович. Он подчеркнул, что в случае агрессии в отношении Минска разрушения и взрывы будут и на их территории.

«Они свою инфраструктуру приводят в соответствие непонятно чему, наверное, развязыванию, подготовке агрессии... Не получится так, что они развяжут агрессию по отношению к Беларуси и военные действия будут проходить только в Беларуси. Нет, на их территории тоже будут разрушения, гибель, взрывы», - приводит РИА Новости слова Вольфовича.

Госсекретарь утверждает, что в сопредельных странах увеличилось количество военных и военной техники, вооружения, модернизируется военная инфраструктура, учащаются полеты военной авиации у белорусских границ. При этом Беларусь, по словам Вольфовича, направляет средства на развитие своей армии, чтобы «в случае необходимости, в случае провокации быть готовыми дать достойный ответ».