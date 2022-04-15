Украинцы сбили российский самолет, беспилотник и три вертолета

Воздушные силы Украины за прошедший день уничтожили российский самолет, три вертолета и беспилотник, а также наносили сокрушительные удары по позициям российских войск, говорится в сообщении пресс-службы Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В сообщении отмечается, что на востоке и юге Украины россияне смогли существенно нарастить свои средства противовоздушной обороны, продолжают бомбить, обстреливать из ракет и артиллерии города.

«За сутки 17 апреля подразделениями ПВО Воздушных сил и сухопутных войск уничтожены пять воздушных целей», - говорится в сообщении. Это один самолет (истребитель типа Су); три вертолета (два Ми-24 и один Ка-52); БПЛА ОТР (Орлан-10).