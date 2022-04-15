Игорь Стрелков заявил об ожесточенных боях в Донбассе и Мариуполе

«На фронтах Украины, кроме Мариуполя, без изменений. Стычки, обстрелы, артиллерийские перестрелки, действия разведгрупп, удары с воздуха (у ВСУ тоже все еще есть авиация, в том числе беспилотная)». Так описывает сложившуюся на 53-е сутки вторжения России ситуацию в Украине создатель сепаратистских образований «ДНР» и «ЛНР», офицер ГРУ армии России в отставке Игорь Гиркин (Стрелков).

По словам Стрелкова, «населенные пункты Донбасса подвергаются ожесточенным разрушительным артиллерийским ударам...».

Говоря о ситуации в блокадном Мариуполе, Стрелков отмечает, что «продолжаются ожесточенные уличные бои с немалыми потерями и медленным стягиванием кольца окружения вокруг оставшихся опорных пунктов противника (то есть украинцев- ред.) («Азовсталь» и прилегающие жилые и промышленные зоны)».