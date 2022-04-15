Россия направляет часть своих войск из Сирии и наемников из группы Вагнера на украинский фронт. На их место приходят сирийские боевики и отряды милиции, сообщает израильское издание «Детали».

Так, 47-я бригада сирийских войск была передана под командование иранских военных в южной провинции Хама. Это бронетанковая бригада, на базе которой находится центр подготовки.

Численность иранских сил в регионе в результате этих пертурбаций не изменилась. Развертывание боевых соединений Ирана осуществляется по просьбе президента Сирии Башара Асада и с согласия России.