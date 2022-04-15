Разведка Украины займется предателем-экс-депутатом

Сбежавший из Украины бывший народный депутат, пророссийский политик Илья Кива привлек внимание военной разведки после призыва к президенту РФ Владимиру Путину ударить по Украине ядерным оружием. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

“Нас интересуют высказывания Ильи Кивы. Ну, что ж, будем заниматься”, - сказал Буданов, отметив, что военной разведке известно много примеров государственной измены со стороны бывших чиновников.

"ГУР Минобороны интересуют все фигуры, предавшие государство, совершившие кровавые поступки здесь - в Буче и других городах", - отметил Буданов.

Ранее в воскресенье стало известно, что Илья Кива призвал нанести ядерный удар по Украине.