Wall Street Journal: Саудовская Аравия заставила президента Йемена подать в отставку

Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади досрочно сложил с себя полномочия главы государства и передал их президентскому руководящему совету (ПРС). Причиной стало давление со стороны Саудовской Аравии. В настоящее время Хади фактически находится под домашним арестом. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских и йеменских чиновников.

В ночь на 7 апреля Хади объявил о создании ПРС и передаче ему всех полномочий по управлению государством на переходный период по итогам межйеменских переговоров, проходивших с 30 марта по 7 апреля в Эр-Рияде под эгидой ООН и по инициативе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Главой новой структуры стал Рашад Мухаммед аль-Алими, который пользуется поддержкой Саудовской Аравии и имеет тесные отношения с исламистской партией "Аль-Ислах" (йеменское крыло "Братьев-мусульман"), передает ТАСС.

По версии The Wall Street Journal, в процессе переговоров саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд вручил лидеру Йемена документ, предусматривавший передачу президентских полномочий совету. Кроме того, он якобы заявил о том, что другие участники переговоров согласились с необходимостью отставки Хади. Вместе с тем, по словам источников издания, саудовские чиновники, предположительно, угрожали йеменскому лидеру публикацией материалов, подтверждающих его причастность к коррупционным схемам.

В данный момент, утверждают источники The Wall Street Journal, Хади фактически находится под домашним арестом в Эр-Рияде без доступа к телефонной связи. При этом некоторым йеменским политикам якобы позволили посетить его по согласованию с саудовскими властями. В то же время еще один представитель властей королевства в ответ на запрос газеты отрицал сведения об оказании давления на Хади, а также отверг предположения о том, что тот находится под домашним арестом.