Офис Зеленского: Медведчук уже дает показания

На вопрос журналиста, возможен ли обмен Медведчука, Арестович ответил, что тот "еще не все рассказал". Он добавил, что профессионально допрашивать проще всего тех людей, которые сами работали в спецслужбах или в юридической сфере. "Потому что они не замечают в профессиональной беседе, где они уже начали против себя показания давать", - сказал Арестович.

Арестович добавил, что, кроме самого Медведчука, задержали еще много людей, которые на него работали. "А вот им скрывать-то в принципе нечего уже. Может, их и обменяют, но у них совсем другой интерес жизненный. Люди честно работали за деньги, а теперь такая халепа случилась. Им очень грустно и они говорят по полной. А вот из их показаний... Медведчук может даже молчать все это время", - сказал Арестович.