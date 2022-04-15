Чернобаевка-16: украинские военные уничтожили обновленные склады с боеприпасами россиян

Украинские военные в 16-й раз разгромили позиции российских военных в Чернобаевке Херсонской области. Несмотря на низкую облачность и плотный дождь, украинские военные нанесли точный удар и уничтожили обновленные склады с ракетными боеприпасами. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Судя по длительной детонации, 16-й эпизод сериала "Чернобаевка" произошел. Вопреки сомнениям общества, что данный идиотизм в принципе возможен в исполнении разумных существ и благодаря халатной бездарности нового руля "операцией" генерала Дворникова", - отметил Арестович.

Военный аэродром в Чернобаевке российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов. Впервые на этом аэродроме позиции россиян разгромили 27 февраля. По меньшей мере два раза в Чернобаевке были уничтожены высокие чины российской армии, в том числе российский командующий 8-й армии генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, наопимнают украинские СМИ.