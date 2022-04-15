Мевлют Чавушоглу: Турция превратилась в мировую державу

"Если по соседству возник пожар, то наша первоочередная обязанность потушить его. Потому что Турция из страны региона превратилась в мировую державу". Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с представителями общественности в турецком городе Синоп, передает "Анадолу".

По его словам, привычный миропорядок меняется.

"Такие устоявшиеся структуры, как, в частности, ООН, не в состоянии ни предотвратить, ни остановить начавшиеся войны. Они не соответствуют ожиданиям людей", - сказал Чавушоглу.

Министр напомнил, что Совбез ООН отреагировал на пандемию коронавируса лишь спустя три месяца после ее начала, несмотря на чрезвычайную актуальность этого вопроса.