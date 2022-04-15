Львов под обстрелом

Сегодня, 18 апреля, российские военные совершили несколько ракетных ударов по Львову, сообщили глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый.

По предварительным данным Козицкого, российские военные совершили четыре ракетных удара.

В то же время городской голова Львова информирует о большем количестве ударов. "5 прицельных ракетных ударов по Львову. Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем", - отметил Садовый.

О последствиях ударов и возможных пострадавших в результате атаки пока не сообщается.