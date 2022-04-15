На освобожденных территориях нашли брошенное армянами вооружение

Сотрудники органов внутренних дел продолжают интенсивные мероприятия по выявлению и передаче по назначению оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Физулинского района, на брошенной боевой позиции армянских ВС было обнаружено 9 автоматов, 1 пулемет, 1 снайперская винтовка, 3 гранатомета, 1 противотанковая управляемая ракета, 67 снарядов и 7 500 патронов различного калибра.