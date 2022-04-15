Небо закрыто: запрет на полеты на юг России вновь продлили

Росавиация продлила в девятый раз временные ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 25 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Полеты не будут осуществляться в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Для перевозки пассажиров рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно, говорится в сообщении.

Ограничения на полеты внутри России были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала "военной спецоперации" России в Украине. Позднее они несколько раз продлевались.