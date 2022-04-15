Российская армия вошла в Кременную, начались уличные бои

Российская армия вошла в Кременную в Луганской области. В городе уже завязались уличные бои. Об этом написал в Facebook глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, на сегодня самая горячая точка, кроме Попасной, - это населенный пункт Кременная.

«Там уже внутри идут бои, туда зашла российская армия, огромное количество техники», - отметил он.

Гайдай также сообщил, что на сегодня планировалась эвакуация из Кременной, но за ночь все поменялось.